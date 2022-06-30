Çiftlikköy’de Mutlu Gebe Okulu’nun sertifikalar dağıtıldı

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çiftlikköy Belediyesi ve özel bir hastanenin işbirliğiyle gerçekleştirilen ücretsiz ‘Mutlu Gebe Okulu’nda eğitimler, çocuk ve anne arasında güvenli bağlanma semineri ile sona erdi.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hakan Cengiz ve Klinik Psikolog Neslihan Kızılkaya, dinleyicilerle bilgiler paylaştı.

Gebelik süreci, gebelik ve sonrasında cilt bakımı,yenidoğan bebek döneminde aşılar ve çocukla anne arasında güvenli bağlanma konularının ele alındığı 3 seminer programının verimli geçtiğini dile getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.