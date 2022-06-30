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Yalovalı çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi

İHA

Yalovalı çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanımı eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde çiftçilere eğitim verildi.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından eğitim gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğünde verilen eğitimin açılış konuşmasını yağan İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova’da 218 bin 540 dekar olan toplam tarım alanının 117 bin 439 dekarının işlenen tarım arazisi olduğunu söyledi. Parıldar, bu arazilerin de 6 bin 771 dekarının sulanabildiğini ifade ederek, “Çok parçalı ve polikültür tarımın yapıldığı ilimizde 5 bin 375 hektarlık yani yüzde 79 kısmı halk sulaması, bin 396 hektarlık yani yüzde 21’i ise devlet sulaması şeklindedir. Eğitim toplantılarımızın sulama sistemlerinin modernizasyonu ve su tasarrufuna vesile olması umuduyla tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.
Ardından Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanı Dr. Gülşah Uğlu Tekin ile Yüksek Ziraat Mühendisi Uğur Caymaz katılımcılara toprakbitki ve iklim ilişkileri ile tarımda tasarruflu su kullanımı ile ilgili bilgiler aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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