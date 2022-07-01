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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması

İHA

Yalova’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması

Yalova’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Atatürk heykeline Liman Başkanı Hakan Pekşen tarafından çelenk sunuldu. Ardından bir konuşma yapan Pekşen ilin deniz ulaşımı ve deniz ticareti ile ilgili verilerini paylaştı. Ülkemizdeki en fazla yolcu ve feribot taşımacılığının Yalova üzerinden gerçekleştirildiğine vurgu yapan Pekşen, “Marmara’nın incisi Yalova’da da yaklaşık 30 bin kişi istihdam eden 31 faal tersanemiz, 19 tekne imal tesisimiz, 3 büyük limanımız, 9 balıkçı barınağımız ve diğer denizci paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaktayız. 2021 yılında bin 23 gemi tersanelerimizde bakım ve onarıma gelmiş, 43 gemi inşa çalışması başlamış ve limanlarımızda ise 467 gemi uğrak yapmış, 1 milyon 95 bin ton elleçtirme gerçekleştirilmiş, bunu yanında da 42 bin 500 konteyner, semi treyler yüklemesi gerçekleştirilmiştir. Konumu itibarı ile Yalova, İstanbul ve Akdeniz çanağı arasında köprü vazifesini üstlenmektedir. Ülkemizdeki en fazla yolcu ve feribot taşımacılığı da ilimiz üzerinden gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında 23 milyon 500 bin yolcu taşımacılığı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda 4 milyon 733 bin araç taşındı. Yat limanımızda 313 gemiye denizde, karada 329 gemiye hizmet verildi. Balıkçı barınaklarımızda 2021 yılı itibarı ile üye sayımız 136 özel tekne sayımız ise 500’ü geçmiştir” dedi.
Meydanda gerçekleştirilen törenin ardından Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ile il protokolü tekne ile denize açıldı. Bu tekneye balıkçı ve kamuya ait tekneler de eşlik ederek bir deniz korteji oluşturdular. Atatürk’ün Yürüyen Köşkü’nün açıklarında Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Liman Başkanı Hakan Pekşen tarafından denize çelenk bırakıldı.
Tören çerçevesinde bir flyBoard gösterisi de gerçekleştirildi. Basınçlı su sayesinde yerden onlarca metre yükseğe çıkan flyBoard ekibi akrobatik hareketlerle herkesi kendine hayran bıraktı. Protokol mensupları ve diğer teknelerde bulunan vatandaşlar da gösterileri ilgiyle takip ettiler. Kutlamalar Yat Limanında gerçekleştirilen kokteylin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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