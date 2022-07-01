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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da kentsel dönüşüme kira yardımı başvuruları başladı

İHA

Yalova'da kentsel dönüşüme kira yardımı başvuruları başladı

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentsel dönüşümde önemli bir adımın daha atıldığını belirterek kira yardımı ödemelerine başlanıldığını müjdeledi.
Yalova’da başlatılan büyük dönüşümün ilk kira yardımının başlandığını duyuran Tutuk, Marmara Depremi’nde Yalova’da büyük acıların yaşandığı ve bu acıların tekrar yaşanmaması adına yıllardır süren kentsel dönüşüm sorununa çözüm bulunduğunu kaydetti.
Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içinde yer alan 9.89 hektarlık riskli alanda devam eden kentsel dönüşüm projesinin kira yardımı başvuruları alınmaya başlandı. Anlaşma yapan hak sahipleri Yalova Belediyesi Hizmet Masalarına (Karizma AVM Zemin Kat) giderek, gerekli evrakların tamamlanmasıyla birlikte kira yardımlarını alabilecekler.
Öte yandan Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içinde bulunan afet riskli alanda arsa metrekare birim fiyatlarının iki katına çıkarılması nedeniyle ve yapı enkaz bedellerinin 2022 yılı güncel birim fiyatından hesaplanmasından dolayı hak sahipleri yeni hak ediş miktarları düzenlendi.
Tutuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan afet riskli bulunan alanda ilk evi önümüzdeki günlerde yıkacağız. Marmara’da bizleri derinden sarsan depremin izlerini hala unutmadık. Acılarımız ilk gün ki sıcaklığını koruyorken, hedefimiz depremin 23. yılında Bağlarbaşı Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm için düğmeye basmak” dedi.

“Kimsenin mağdur olmaması için çabalıyoruz”
Yalova’da kentsel dönüşüm çalışmalarının şeffaf bir şekilde yapıldığını kaydeden Tutuk, şöyle konuştu:
“Kentsel dönüşüm sürecini en yakından takip eden biriyim. Gerek bakanlığımızla gerekse vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde şeffaf ve adil olmak için uğraştık. Sayın Bakanımız ile yaptığımı son görüşmede kira yardımlarının onaylandığını söylemiştim. Kira yardımı alacak kişinin evini boşaltmış olması gerekiyor. Şu an hak sahiplerinin neredeyse yüzde 80’ni ile anlaşma sağladık. Depremin acısını en derinden yaşayan bir il olarak gerekli tüm tedbirleri almak zorundayız. Bu hepimiz için bir mecburiyet.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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