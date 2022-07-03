Su satıp gelirini Mehmetçik Vakfı´na veren Alperen, valinin hediye ettiği bisikleti de bağışlayacak



Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'da yaşayan ve derslerinden arta kalan zamanlar ile tatillerde su ve limonata satıp, kazandığı parayı Mehmetçik Vakfı´na bağışlayan Alperen Dede´ye (13), Yalova Valisi Muammer Erol bisiklet hediye etti. Bisikleti de bağışlayacağını söyleyen Alperen, "Benim bisikletim var. Bu bisikleti bir şehit çocuğuna göndermek istiyorum" dedi.

Yalova´nın Çiftlikköy ilçesinde oturan, 7´nci sınıf öğrencisi Alperen Dede, 1 senedir boş vakitlerinde su ve limonata satarak, gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfı´na bağışlıyor. Eğitim döneminde derslerinden sonra, tatilde ise günde 4 saat sahilde soğuk su ve limonata satan Alperen, günlük kazancını biriktirip, Mehmetçik Vakfı´nın hesabına yatırıyor. Şu ana kadar su ve limonata satışından elde ettiği 6 bin lirayı bağışlayan Alperen´e, Vali Muammer Erol bisiklet hediye ederek teşekkür etti.

`İYİ Kİ VARSIN ALPEREN´

Vali Muammer Erol, DHA muhabirlerinin haberinin ardından Alperen Dede´ye ulaşarak, makamına davet etti. Alperen´i makamında ağırlayarak, kendisine yaptığı bağıştan dolayı teşekkür eden ve bisiklet hediye eden Erol, "Alperen gibi bir evladımızın, kendi yaşıtlarına örnek olacak böyle bir güzelliğe imza atmış olması beni sevindirdi. Gençlerle, çocuklarımızla ilgili hayallerimizi, geleceğe ilişkin ümitlerimizi de güçlendirdi. İyi ki Alperen var. Alperen gibilerinin de sayısı çoğalsın istiyoruz" dedi

`BİSİKLETİ BİR ŞEHİT ÇOCUĞUNA VERECEĞİM´

Vali´nin hediye ettiği bisiklet ile Valilik bahçesinde test sürüşü yapan Alperen, bisikleti olduğunu ve onu kullanmaya devam edeceğini söyleyerek, yeni bisikleti de bir şehit çocuğuna hediye etmeye karar verdi. Alperen, "Haber sonrası geri dönüşler güzel oldu. Bugün de Vali Bey´den bisiklet hediye aldım. Çok mutluyum, bisiklet de çok güzel ama benim bisikletim olduğu için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Vali Bey´in bana verdiği bisikleti gidip şehit ailesinden bir çocuğa vermek istiyorum. Kazasız belasız kullanmasını diliyorum. Herkes benim arkamda durdu, destek verdi. Su satışlarıma tam gaz devam edeceğim. Yine bütün kazandığım parayı Mehmetçik Vakfı´na bağışlayacağım" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-07-03 10:20:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.