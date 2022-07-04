Yalova Terma City´den bayrama özel program 

YALOVA, (DHA) Yalova Terma City, konuklarına Kurban Bayramı'na özel program hazırladı. Bayramın ilk günü şarkıcı Gül Çetin, 2´nci günü Rober Hatemo 3´üncü günü İzel-Ferda Anıl Yarkın sahne alacağı otelde son gün ise Ömür Gedik sahne alacak. Bayram programına Otel Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu tarafından yapılan açıklamada "6 bin metrekare spa ve kür merkezine sahip, 2 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye´nin en iyi otellerinden biri olan Terma City´de açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra aileler için özel havuzlar ve sosyal alanlarımız mevcut. Eğlencenin yanı sıra misafirlerimiz için her ayrıntıyı düşündük. Otel, kış bahçesi ve açık sosyal alanları ile doğa ile iç içe temiz havada vakit geçirmek isteyenlere uygun bir ortam oluşturuyor" açıklamasında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Yalova
2022-07-04 11:23:23
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