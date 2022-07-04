Yalova Terma City´den bayrama özel program 

Yalova’da bulunan Terma City, “Bayram keyfini uzaklarda aramayın” mottosuyla misafirlerine bir bayram paketi hazırladı.

Misafirlerini ünlü sanatçılar eşliğinde karşılamaya hazırlanan tesiste bayramın ilk günü Gül Çetin sahne alacak. 2’nci günü Rober Hatemo 3. Günü İzel & Ferda Anıl Yarkın sahne alacağı otelde bayramın son gününde ise Ömür Gedik sahnede olacak.

Bayram öncesi Otel Genel müdürü Altuğ Çiloğlu tarafından yapılan açıklamada, “6 bin metrekare spa ve kür merkezine sahip, 2 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye’nin en iyi otellerinden biri olan Terma City’de açıkkapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra aileler için özel havuzlar ve sosyal alanlarımız mevcut. Her gece ünlü konuklarımızın sahne alacağı otelimizde Eğlencenin yanı sıra misafirleri için her ayrıntıyı düşündük.Terma City’de 800 metrekare Lounce alanımız, Havuz kenarı sosyal alanlarımız, gece kulübümüz, 8 adet aile hamamı, erkek ve kadın ayrı hamamları, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, pilates stüdyo, sauna, solaryum, 11 adet terapi odası, termal sıcak su havuzu, 3 tane VIP terapi salonu ve vitamin barı ve dünya mutfağı yemekleriyle birçok imkanı bayramda misafirlerimize sunacağız. Ayrıca konuklarımıza özel eğitmenler eşliğinde fitness programları, Spa paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, atv turları, bisiklet kiralamaları açık havada spinninggibi faaliyetler ile sağlık vaat ve eğlence vaat ediyoruz. Otel, kış bahçesi ve açık sosyal alanları ile doğa ile iç içe temiz havada vakit geçirmek isteyenlere uygun bir ortam oluşturuyor” dedi.

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