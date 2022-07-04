Yalova Terma City´den bayrama özel program 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Terma City’den bayrama özel program

İHA

Yalova Terma City’den bayrama özel program

Yalova’da bulunan Terma City, “Bayram keyfini uzaklarda aramayın” mottosuyla misafirlerine bir bayram paketi hazırladı.
Misafirlerini ünlü sanatçılar eşliğinde karşılamaya hazırlanan tesiste bayramın ilk günü Gül Çetin sahne alacak. 2’nci günü Rober Hatemo 3. Günü İzel & Ferda Anıl Yarkın sahne alacağı otelde bayramın son gününde ise Ömür Gedik sahnede olacak.
Bayram öncesi Otel Genel müdürü Altuğ Çiloğlu tarafından yapılan açıklamada, “6 bin metrekare spa ve kür merkezine sahip, 2 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye’nin en iyi otellerinden biri olan Terma City’de açıkkapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra aileler için özel havuzlar ve sosyal alanlarımız mevcut. Her gece ünlü konuklarımızın sahne alacağı otelimizde Eğlencenin yanı sıra misafirleri için her ayrıntıyı düşündük.Terma City’de 800 metrekare Lounce alanımız, Havuz kenarı sosyal alanlarımız, gece kulübümüz, 8 adet aile hamamı, erkek ve kadın ayrı hamamları, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, pilates stüdyo, sauna, solaryum, 11 adet terapi odası, termal sıcak su havuzu, 3 tane VIP terapi salonu ve vitamin barı ve dünya mutfağı yemekleriyle birçok imkanı bayramda misafirlerimize sunacağız. Ayrıca konuklarımıza özel eğitmenler eşliğinde fitness programları, Spa paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, atv turları, bisiklet kiralamaları açık havada spinninggibi faaliyetler ile sağlık vaat ve eğlence vaat ediyoruz. Otel, kış bahçesi ve açık sosyal alanları ile doğa ile iç içe temiz havada vakit geçirmek isteyenlere uygun bir ortam oluşturuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı
Yalova Terma City´den bayrama özel program 
YEREL HABERLER Yalova Terma City´den bayrama özel program 
Altınova’da ev yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Altınova’da ev yangını kısa sürede söndürüldü
Altınova’da sünnet şöleni için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Altınova’da sünnet şöleni için kayıtlar başladı
Yalova, 9 ülkeden 300´den fazla dansçıyı ağırladı 
YEREL HABERLER Yalova, 9 ülkeden 300´den fazla dansçıyı ağırladı 
Su satıp gelirini Mehmetçik Vakfı´na veren Alperen, valinin hediye ettiği bisikleti de bağışlayacak
YEREL HABERLER Su satıp gelirini Mehmetçik Vakfı´na veren Alperen, ...
Terma City 300’ün üzerinde dansçıyı otellerinde ağırladı
YEREL HABERLER Terma City 300’ün üzerinde dansçıyı otellerinde ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: “10 maddelik muhtıra metni ülkemiz açısında stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: “10 maddelik ...
Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nın kazananı KKTC oldu
YEREL HABERLER Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nın kazananı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.