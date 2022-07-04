77 ülkeden “Uyuşturucuya Hayır” mesajı

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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde 77 ülkeden katılımcılarla “Uyuşturucuya Hayır” konulu klip hazırlandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde uluslararası nitelikte, “Yalova; 77 Millet Tek Ses Uyuşturucuya Hayır” adlı farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Farkındalık çalışması çerçevesinde başta Avrupa Konseyi Pompidou Grubu’na üye ülkelerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar kısa videolarla “Uyuşturucuya Hayır” dedi. 77 milletin kendi dili ile hazırlanan videoyla ilgili yapılan açıklamada, “Çalışma içinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından koordine edilerek ülkemiz genelinde uygulanmakta olan 'En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Uyuma' gibi projeli çalışmalar görseller eşliğinde paylaşılmıştır. Çalışma içerisinde 77 farklı ülke vatandaşı ile iletişim kurularak uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı sorununu 'Uyuşturucuya hayır diyoruz' mesajı ile ‘Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ çalışmaları çerçevesinde dikkat çekilmiştir” denildi.

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