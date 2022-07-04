Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova’da tanıyacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova’da tanıyacak

İHA

Dünya şampiyonasına hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Yalova'daki 3'üncü kamp dönemini tamamladı.

Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı rakiplerini Yalova’da tanıyacak

Dünya şampiyonasına hazırlanan 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı, Yalova’daki 3’üncü kamp dönemini tamamladı.
Milliler Tayland'ın Phuket şehrinde 816 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları çerçevesinde üçüncü kamp dönemini Yalova’da tamamladı. Milliler, 1731 temmuz tarihleri arasından dördüncü hazırlık kampını Aksaray’da yapacak. Daha sonra Yalova’da düzenlenecek turnuvada rakiplerini şampiyona öncesi tanıyacak kırmızıbeyazlılar dünya şampiyonasında başarılı sonuçlar elde etmek istiyor.

“Ne durumda olduğumuzu görmüş olacağız”
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ayhan Şahin, ilk Balıkesir’de kamp yaptıklarını daha sonra da iki kez Yalova’da kampa girdiklerini söyledi. Aksaray’da 2 haftalık uzun bir kamp düzenleyeceklerini anlatan Şahin, 1115 ağustosta Yalova’da dünya şampiyonası hazırlık turnuvası yapmayı planlandıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Yalova’da yine mini dünya kupası şekilde bir organizasyonumuz var. ABD, Kanada, Fransa, İspanya ve Güney Afrika gelecek. Bunlar aynı zamanda Tayland’da rakibimiz olacaklar. Hem rakibimizi analize etmiş olacağız hem de ne durumda olduğumuzu görmüş olacağız. Arkadaşların morali yüksek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kayboldu
YEREL HABERLER Zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kayboldu
77 ülkeden “Uyuşturucuya Hayır” mesajı
YEREL HABERLER 77 ülkeden “Uyuşturucuya Hayır” mesajı
Yalova Terma City’den bayrama özel program
YEREL HABERLER Yalova Terma City’den bayrama özel program
Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER Balık tutmak için daldı bir daha haber alınamadı
Yalova Terma City´den bayrama özel program 
YEREL HABERLER Yalova Terma City´den bayrama özel program 
Altınova’da ev yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Altınova’da ev yangını kısa sürede söndürüldü
Altınova’da sünnet şöleni için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Altınova’da sünnet şöleni için kayıtlar başladı
Yalova, 9 ülkeden 300´den fazla dansçıyı ağırladı 
YEREL HABERLER Yalova, 9 ülkeden 300´den fazla dansçıyı ağırladı 
Su satıp gelirini Mehmetçik Vakfı´na veren Alperen, valinin hediye ettiği bisikleti de bağışlayacak
YEREL HABERLER Su satıp gelirini Mehmetçik Vakfı´na veren Alperen, ...
Terma City 300’ün üzerinde dansçıyı otellerinde ağırladı
YEREL HABERLER Terma City 300’ün üzerinde dansçıyı otellerinde ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: “10 maddelik muhtıra metni ülkemiz açısında stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık: “10 maddelik ...
Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nın kazananı KKTC oldu
YEREL HABERLER Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’nın kazananı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.