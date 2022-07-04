Yalova Uluslararası 2. Yürüyen Köşk Müzik ve Dans Çocuk Festivali başladı

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10 ülkeden yaklaşık 700 kişinin katıldığı Yalova Uluslararası 2. Yürüyen Köşk Müzik ve Dans Çocuk Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Yalova Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Yalova Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivalin kortej yürüyüşü Gazipaşa Caddesi’nde gerçekleştirildi. Sırbistan, Macaristan, Polonya, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya, KabartayBalkarya, Bosna Hersek, Bulgaristan ile Gürcistan’ın yanı sıra Türkiye’den Erzurum, Van, Kocaeli, Muğla, Çankırı, Sinop ve Edirne’den ekipler kortej yürüyüşünde yer aldı. Yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na gelen ekipler, ardından mini amfiye geçerek burada gösterilerini sahneledi.

Festival çerçevesinde 5 temmuz Salı günü mini amfide saat 20.30’de gösteriler yapılacak. 7 Temmuz Perşembe günü ise ekipler saat 19.30’da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atabarı oynayacak. Festival, saat 21.00’de Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek kapanış gösterisiyle sona erecek.

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