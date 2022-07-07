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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kriket A Milli Takımı, ilk kez dünya sahnesine çıkıyor

İHA

Kriket A Milli Takımı, ilk kez dünya sahnesine çıkıyor

Finlandiya’da düzenlenecek T20 Kriket Dünya Kupası Avrupa Alt Elemeleri'nde ilk kez uluslararası bir turnuvaya katılacak olan Kriket A Milli Takımı, Yalova’da kampa girdi.
Kriket A Milli Takımı, Yalova’da uluslararası arenaya çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Dünya sahnesinde boy gösterecek olan milliler, son antrenmanı gerçekleştirdi. Türkiye Gelişmekte Olan Sporlar Branşları Federasyonu Kriket Asbaşkanı Hasan Sabri Tahta, Türkiye’de ilk kez A Mili Takım kampını Yalova’da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Daha önce Ankara’da oyuncu elemeleri için bir kamp gerçekleştirdiklerini söyleyen Tahta, 10 Temmuz Pazar günü Finlandiya’ya hareket edeceklerini belirtti.
Kriketle ilk kez 12 sene önce tanıştıklarını anlatan Tahta, ilk defa Dünya Kupası elemelerine gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Tahta, rakiplere göre yaş ortalaması genç bir takım olduklarını ve başarılı sonuçlara alacaklarını da sözlerine ekledi.

Recep Ulutuna: “İlk kez gidiyoruz ama bizim de onlardan aşağı kalır yanımız yok”
Milli Takım Başantrenörü Recep Ulutuna ise krikette ilkleri yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Türkiye şampiyonalarında gördüğümüz sporcuları takıma topladık. Finlandiya’da başarılı sonuçlar elde ederek inşallah Türkiye’ye döneriz. 11 yıldır bu sporun içindeyim. Çok sporcularımız var. Biraz malzeme eksiğimiz vardı. Onları da tamamlıyoruz. Bu sporu Türk halkının seveceğini düşünüyorum. Biz de inşallah 5 yıl sonra liglerde yarışacak, Avrupa’ya sporcular transfer edeceğiz. İlk kez gidiyoruz ama bizim de onlardan aşağı kalır yanımız yok. Turnuvanın en genç takımlarından bir tanesiyiz. Bu serüvende başarı elde edeceğiz. Oradan da başarılıyla döneceğiz. Biz bir hayal için yola çıktık. Hayallerimiz gerçek oluyor. İnşallah sonunda da muvaffak olacağız.”

Gökhan Göktuğ Altay: “Amacımız birinci olup gruptan çıkmak”
Daha önce Pakistan Süper Ligi tecrübesi bulunan Kaptan Gökhan Göktuğ Altay da heyecanlı olduklarını anlattı. Turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Altay, “Türkiye’de ilk defa olan bir oluşum. Çok heyecanlıyız. İyi çalışıyoruz bunun için. İlk defa yurt dışına erkek takımı uluslararası arenada oynayacak. Bunun için çok çalıştık, inşallah başarıyla döneceğiz. Amacımız birinci olup gruptan çıkmak. Umuyorum ki gruptan çıkacağız. Zafer alarak döneceğiz inşallah” diye konuştu.

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