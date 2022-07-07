Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde ikamet eden T.D. ve Türkmenistan uyruklu L.B. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Aramada 300 mililitre sıvı metamfetamin, 164 gram metamfetamin, bonzai yapımında kullanılan 3 litre sıvı kimyasal madde, 55 adet uyuşturucu hap, 35 gram reçine esrar, 9 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 13 adet uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 15 bin 900 TL, 10 euro, 5 dolar ve 17 parça altın ziynet eşyasına da el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan T.D., L.B. ve A.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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