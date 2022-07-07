9 ülkeden yaklaşık 550 kişinin katıldığı Yalova Uluslararası 2. Yürüyen Köşk Müzik ve Dans Çocuk Festivali’nde yüzlerce Türk ve yabancı çocuk hep birlikte ‘atabarı’ oynadı.



Yalova Yürüyen Köşk Kültür Sanat Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Yalova Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen festival çerçevesinde ekipler 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeli önünde ‘atabarı’ adlı halk oyununu oynandı. Sırbistan, Macaristan, Polonya, Kuzey Makedonya, Kuzey Osetya, Bosna Hersek, Bulgaristan ile Gürcistan’ın yanı sıra Türkiye’den Erzurum, Van, Kocaeli, Muğla, Çankırı, Sinop ve Edirne’den ekiplerin katıldığı festivalde Türk ve yabancı çocuklar Türkiye’nin önemli halk oyunlarından olan atabarını hep birlikte oynadı.



“Yabancı gelen çocuklarımız da ülkemize ait oyun öğrensinler istedik”

Dernek Başkanı Hakan Evciman, festivale 9 ülkeden 11 grubun yanı sıra 5 de yerli ekibin katıldığını belirterek, “Festivalimizin en büyük özelliği çocuk festivali olması fakat bir iki tane büyük grup da bize iştirak ettiler özel konuğumuz olarak. Bu festival süresince yaklaşık 30 dansçı, toplamda 550 katılım sağlandı. Bu festivalin içinde istedik ki yabancı gelen çocuklarımız da ülkemize ait oyun öğrensinler hayatta kendilerine bir anı olarak kalsın istedik. Bu amaçla da atabarı oyununu tercih ettik” dedi.

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Şinasi Pala ise Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara hediye ettiği bir bayram olduğunu hatırlattı. 23 Nisan’ın dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu ifade eden Pala, “Biz de o nedenle dünya barışana, kardeşliğine hizmet etsin diye böyle birçok festivali düzenledik. En önemli halk oyunlarından olan atabarını yabancı ve Türk çocuklarla Ata’ya minnet duygumuzu ifade etmek için burada oynadık” diye konuştu.

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