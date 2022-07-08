Yalova'ya 6 ayda 357 milyon liralık yatırım

Yalova İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı üçüncü olağan toplantısında kente 6 ayda 357 milyon 400 bin TL’lik yatırım yapıldığı açıklandı.

Kurul İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda 2022 yılının ilk 6 ayında yapılan yatırımlarla ilgili bilgiyi Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı verdi. Yılın ilk 6 ayında toplamda 357 milyon 400 bin TL’lik yatırım yapıldığına değinen Atçı, “2022 yılı 2. dönem sonu itibariyle; 15 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 36 adet biten, 55 adet devam eden, 12 adet başlanmamış ve 4 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 109 adet proje bulunmaktadır. Yatırımların toplam proje bedeli 3,6 milyar TL'dir. Mevcut projeler için 2022 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 2,3 milyar TL'dir. 2022 yılında projelere toplam olarak 611,8 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 2. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 357,4 milyon TL olmuştur” diye konuştu.

Toplantı bölge müdürleri ve kurum müdürleri tarafından yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verilmesi ile devam etti.

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