Tarihi Fransız Evi Yalova turizmine kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Fransız Evi Yalova turizmine kazandırılacak

İHA

Tarihi Fransız Evi Yalova turizmine kazandırılacak

Yalova’nın Termal ilçesinde metruk halde bulunan tarihi Fransız Evi restore edilerek kent turizmine kazandırılacak.
Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Termal Kaplıcalarının girişinde bulunan tarihi yapının için restorasyonu için düğmeye basıldı. Yalova İl Genel Meclisi bu çerçevede tarihi yapının turizme kazandırılması için çalışma yürütüyor. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, yapının tarihi açıdan önemine değinerek, “Bu bina şu anda metruk vaziyette bulunuyor ama esasında çok değerli bir kültür varlığı. Öncelikle binanın tescili gerçekleştirildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Kaplıca İşletmesi ile restorasyon çalışmalarıyla ilgili süreç başlatıldı. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile biz süreci götürüyoruz. Bu bina 1900 yılının başlarında Termal Kaplıcalarının işletmesini yapan Fransız Bronson ailesinin kaldığı konut olması nedeniyle Fransız evi olarak adlandırılıyor” dedi.

“Tarihi kimliğini kazandıracağız”
Soygüzel, binanın dönemin mimari tasarım ve sanatsal özelliklerini barındırdığını dile getirdi. Sürecin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Soyüzel, “İnşallah bu yapıyı en kısa zamanda restore ederek tarihi kimliğini kazandıracağız. İlimize, Termal ilçemizi, ülkemize önemli bir kültür değerini kazandırmış olacağız. Süreç sonsuz ve sıkıntısız bir şekilde ilerliyor. Sürecin sonunda ilimize gelen misafirlerimizin göreceği yeni bir kültür değerini ortaya çıkarmış olacağız” diye konuştu.

Müze planlanıyor
Binanın fonksiyonlarıyla ilgili henüz verilmiş net bir kararın olmadığını fakat planlarda alanın müze olarak işlendiğini dile getiren Soygüzel, şunları kaydetti:
“Termal Belediyemizin bununla ilgili bazı projeleri var. Orada koruma imar planı var. Bu planda binanın fonksiyonlarıyla ilgili bazı notlar düşülmüş. Özellikle müze, bir kent müzesi yapılmasıyla ilgili. Bina sivil mimari, idari bina anlamında ilk yapılardan birisi. Hepsi orijinal. Tabanda mozaik yer döşemeleri var. Kiremitleri 1902 ya da 1903 yılında Marsilya’dan getirilmiş. Halen orijinal kiremitler duruyor. Dönemin birçok mimari unsurları içinde barındıran bir yapı. İnşallah tamamlandığın tıp ki Yürüyen köşk gibi ilimize kimlik bir bina kazandırmış olacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

7 bin nüfuslu Termal, bayram tatilinde 300 bin kişiyi ağırlayacak
YEREL HABERLER 7 bin nüfuslu Termal, bayram tatilinde 300 bin kişiyi ...
Yalova ormanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Yalova ormanlarına giriş ve çıkışlar yasaklandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüsün çarpması kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüsün ...
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı
YEREL HABERLER Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ...
Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti
Vali Erol bayram denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Vali Erol bayram denetimlerine katıldı
Yalovalı milli sporcu Aybüke’den büyük başarı
YEREL HABERLER Yalovalı milli sporcu Aybüke’den büyük başarı
Yalova'ya 6 ayda 357 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Yalova'ya 6 ayda 357 milyon liralık yatırım
Yalova’da balıkçıların oltasına yavru köpek bağlığı takıldı
YEREL HABERLER Yalova’da balıkçıların oltasına yavru köpek bağlığı ...
AK Partili Akyol: “Osman Gazi Köprüsü ile insanımızın konforu arttı”
YEREL HABERLER AK Partili Akyol: “Osman Gazi Köprüsü ile insanımızın ...
Askıda kalan otomobilin denize düşmemesi için kaputa oturup çekiciyi beklediler
YEREL HABERLER Askıda kalan otomobilin denize düşmemesi için kaputa ...
Osmangazi Köprüsü rekor kırdı, garantiyi karşıladı Osmangazi Köprüsü'nde devlet işletmeciye günlük 40 bin araç garantisi verirken, 6 aylık dönemde geçiş rakamı garantinin yüzde 14 üzerine çıktı Bakan Karaismailoğlu: “İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile yıllık 3 milyar TL tasarruf sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Osmangazi Köprüsü rekor kırdı, garantiyi ...
Yüzlerce Türk ve yabancı çocuk hep birlikte ‘atabarı’ oynadı
YEREL HABERLER Yüzlerce Türk ve yabancı çocuk hep birlikte ‘atabarı’ ...
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Kriket A Milli Takımı, ilk kez dünya sahnesine çıkıyor
YEREL HABERLER Kriket A Milli Takımı, ilk kez dünya sahnesine ...
Yalova'da korsan takside 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova'da korsan takside 1 kilo metamfetamin ele ...
Altınova'da kurban satış ve kesim yerlerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Altınova'da kurban satış ve kesim yerlerine sıkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.