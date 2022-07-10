Kontak kapatan Çiftlikköy Belediyesi, 100 bisiklet ile sahada olacak



Özgür YILDIZ/ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)YALOVA'nın Çiftlikköy Belediyesi´nde başlatılan `Yeşil Pedal Projesi´ kapsamında belediyedeki tüm birimlere 100 bisiklet dağıtıldı. Sera gazı emisyonlarının artış hızının azaltılması hedeflenen projede, sahadaki birimlerde çalışan belediye personelleri artık bisiklet kullanacak.

Küresel ısınmanın önüne geçmek için, sera gazı emisyonlarının artış hızının azaltılması amacıyla yola çıkan Çiftlikköy Belediyesi personeli, araç kullanımını azalttı. Uygulama kapsamında başlatılan `Yeşil Pedal Projesi´ ile artık belediye personelleri bisikletleri ile sahada olacak. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan `Yeşil Pedal Projesi'nde Çiftlikköy Belediyesi bünyesinde bulunan ve sahada görev yapan belediye birim müdürlüklerine bağlı ekipler, tahsis edilen 100 bisiklet ile hizmet alanlarında çalışacak.

`YEŞİL ULAŞIM ARAÇLARI İLE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ´

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, proje ile belediye personellerinin sahadaki görev yerlerine araba ile değil, bisikletle ulaşımın sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Başkan Silpagar, "Yeşil Pedal projesi kapsamında saha faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sera gazı emisyonlarımızın azalması katkı sağlamak adına yeşil ulaşım araçlarını tercih ediyoruz. Çiftlikköy Belediyesi bisiklet kullanarak örnek olmaya çalışıyor. Hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Her birime, temizlik işleri birimi, park bahçe birimleri, bütün birimlerde bisikletlerimiz dağıtılarak bu bisikletlerle beraber hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Silpagar, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü gibi sahada aktif görev yapan birimlerdeki personellerin, bisiklet kullanımının da artacağını dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ

2022-07-10 10:53:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.