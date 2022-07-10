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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Çiftlikköy’de yosunlar gübreye dönüşüyor

İHA

Yalova Çiftlikköy’de yosunlar gübreye dönüşüyor

Çiftlikköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe” adlı proje ile deniz kenarında kötü koku yapan yosunlar toplanarak organik gübreye dönüştürülüyor.
Çiftlikköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile sahil kenarında kötü koku yapan yosun birikmesinin önüne geçilirken, toplanan yosunlardan kompost yapılarak belediye seralarında kullanılıyor. Bir kısmı halka ve çiftçilere ücretsiz olarak verilen gübreler bitkilere hayat veriyor.
Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, proje ile ödüle layık görüldüklerini anlattı. Silpagar, Çiftlikköy sahilinde toplanan yosunların yanı sıra evsel atıkları da alarak geri dönüşüm yaptıklarını söyledi. Kompost makinesinde 14 günlük bir işlemin ardından gübre yapıldığını dile getiren Silpagar, çıkan bu gübrelerin ilk aşamada park ve bahçelerde kullanıldıklarını ifade etti.

Türkiye’de tek yosundan gübre üreten belediye
Çiftlikköy deniz kenarında çok yosun toplandığını anlatan Silpagar, şöyle konuştu:
“Marmara’nın akıntısı bizim sahillerimize vurduğu için çok yosun oluyor. Bu yosunları değerlendirmek amacıyla, doğaya tekrar katmak amacıyla böyle bir projeye girdik. Türkiye’de bildiğim kadarıyla bizden başka yosunla gübre üreten başka bir yer yok. Hem bu gübreyi değerlendirmiş oluyoruz, toplanma yerlerinden tasarruf yapmış oluyoruz. Geri dönüşümden tasarruf etmiş oluyoruz. Belediyelerin büyük giderlerinden birisi de peyzaj, seralar. Biz serayı kurarak kendi çiçek ve ağaçlarımızı yetiştiriyoruz. Bu gübreyle de büyütüyoruz. Yaptığımız tasarruflarla bu tip projeleri hayata geçiriyoruz.”

Diğer belediyelere örnek oldu
Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras ise ödül aldıktan sonra projeyi hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Proje fikriyle ödül aldı. İlk 30 belediye arasına girdi. Sunduğumuz proje yosundan kompost yapmaktı. Öncelikle kendi park bahçe alanlarımızda kullandık. Şu ana kadar 30 tondan fazla toprak ürettik. Ürettiğimiz toprağı vatandaşlarımızla paylaşmaya başladık. Ücretsiz olarak veriyoruz. İlçemiz yeşilliği çok olan bir yer. Saksılarda, çiçeklerde kullanılan bir gübre ürettik. 14 günde bin 400 litre üretim yapıyoruz. Çok sayıda belediye arıyor ve tesisi görmek istiyor" ifadesini kullandı.

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