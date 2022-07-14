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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahilden toplanan yosunlar gübreye dönüştürülüyor

DHA

Sahilden toplanan yosunlar gübreye dönüştürülüyor


Özgür YILDIZ/ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde, sahilden toplanan yosunlar işlenip gübreye dönüştürülerek seralarda kullanılıyor. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, "Türkiye'de yosun kullanarak gübre üreten tek biziz. Yosunlardan gübre üretip seralarda halkımıza dağıtarak değerlendiriyoruz" dedi.
Çiftlikköy sahilinden yosunların toplanarak işlenip doğaya geri kazandırılmasını ve aynı zamanda kumsalın temizlenmesini sağlamayı hedefleyen 'Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe Projesi´ sürüyor. Çiftlikköy Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında ekipler, modüler yosun temizleme makinesiyle kumsala zarar vermeden elde edilen yosunları kompost tesisine ulaştırıyor. Burada işlenene yosunlar gübreye dönüştürülüyor.
Türkiye'de kompost üretimi gerçekleştiren ilk 30 belediye arasında yer aldıklarını söyleyen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, "Çiftlikköy Belediyesi olarak 'Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe' adlı projemiz kapsamında yosunlar ve evsel organik atıkları yeniden işleyerek, ilk kompost üretimini gerçekleştirdik ve ilk 30 belediye arasına girdik. Çiftlikköy sahilinde toplamış olduğumuz yosunlar ve esnafımızdan, muhtarlıklarımızdan, pazar yerimizden, restoran, lokanta, kahvehane gibi yerlerden buralara koyduğumuz konteynerler aracılığıyla kahverengi atıkları ve yeşil atıkları topluyoruz. Bunlar kompost makinesinde bir araya gelerek, 14 günlük bir işlemin ardından gübre olarak çıkıyor. Çıkan bu gübreler ilk aşamada belediyemizin park ve bahçelerinde kullanılıyor. Ayrıca ücretsiz olarak da halkımıza dağıtıyoruz" dedi.
'TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİZ UYGULADIK'
Türkiye'de yosun kullanarak gübre üreten ilk belediye olduklarını belirten Silpagar, "Bunu üreten tek biziz. Çiftlikköy sahillerinde çok yosun oluyor. Dolayısıyla bunları tekrar doğaya dönüştürmek için, yosunları da kullanabilmek için denizden topluyoruz. Buradan da gübre üretip seralarda halkımıza dağıtarak değerlendiriyoruz. Ve bunu Türkiye'de ilk biz yaptık" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ
2022-07-14 10:48:32

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