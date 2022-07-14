Yalova Üniversitesi’nden "15 Temmuz" konferansı

Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammed Ceyhan, “15 Temmuz birey olarak kendini hiçe sayıp toplumu, devleti, ülkeyi, milleti ilelebet ileriye götürmek için kendini feda eden yüce gönüllü insanlardan ortaya çıkmış, büyük bir destansı harekettir” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yalova Üniversitesi tarafından “Geçmişten Geleceğe Tarihten Çıkarılan Dersler” konulu konferans düzenledi. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak katılan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammed Ceyhan, Türklerin Orta Asya’dan beri 2 bin yıllık devlet geleneğine, felsefesine ve birikimine sahip olduğunu ifade etti. Bu süreçte milletin de bir çok tecrübeye sahip olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

“Milletimiz de birçok birlik ve beraberlik noktasında çok tecrübeye sahiptir. Özellikle yurdun ülkenin savunması noktasında devletin idarecilerinden tutun da halkına kadar onlarca, yüzlerce, binlerce örnek vardır. Zira bizler binlerce yıllık devlet tecrübesini 150’nin üzerinde devlet, 16 tane çok büyük imparatorluk diye tabir ettiğimiz devletler kurmak suretiyle edinmiş bir toplumuz. Dolayısıyla tecrübemiz çok büyük. Toplumdan bireylerin tankın önüne dahi kendini hiçe sayarcasına atması çok basit bir şekilde bir cümle ile ifade edilemez. 40 tane çerisiyle Kürşat, 639’da Çin sarayına karşı isyan ettiğinde binlerce kişiye karşı 40 kişilik isyanının altında da, sonunu düşünmeyen, ülkesini bağımsızlık noktasında ileriye götürmek isteyen bir felsefe, anlayış vardı. O bakımdan 15 Temmuz birey olarak kendini hiçe sayıp toplumu, devleti, ülkeyi, milleti ilelebet ileriye götürmek için kendini feda eden yüce gönüllü insanlardan ortaya çıkmış büyük bir destansı harekettir.”

Konferansa Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ile Ahmet Sarıduman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ile vatandaşlar katıldı.

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