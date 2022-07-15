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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da şehitliklerde 15 Temmuz töreni

İHA

Yalova’da şehitliklerde 15 Temmuz töreni

Yalova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitliklerde törenler düzenlendi.
15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde ilk program Yalova Şehitliği’nde düzenlendi. Tören sayı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kuran’ı Kerim okunması sonrasında şehitlerin ruhları için duayı Yalova Müftüsü İlyas Yılmaz Türk yaptırdı.
Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir grup ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Daha sonra ise Yalova Polis Şehitliği’nde bir tören düzenlendi. Alana yürüyerek geçen protokol üyeleri burada da şehir mezarlarına karanfiller bırakırken dualar okudu.

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