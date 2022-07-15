Hafızlık icazetini aldılar

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Yalova Altınova Osman ve Fadiye Yazıcıoğlu Kız Kur'an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi.

Altınova Osman ve Fadiye Yazıcıoğlu Kız Kur'an Kursu’nda hafızlıklarını tamamlayan kursiyerler için icazet merasimi düzenlendi. Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu’ndaki program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an tilaveti ile başladı. İcazet Merasimine; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sayın Sadide Akbulut, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Fırat Zorlu, AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, daire amirleri ve davetliler katıldı.

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