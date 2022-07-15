YAFEM 25. Türk Boyları Kültür Şöleni için geri sayım

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Derneği’nin (YAFEM) bu yılı 25’incisini gerçekleştireceği Türk Boyları Kültür Şöleni 1722 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Festivalde, halk oyunlarının yanı sıra; 16. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması, Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması ve Türk Dünyası STK’lar Buluşması da yer alacak. Kültür Şöleninin başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, Yalova’nın Türk Dünyası’na açılan bir pencere olduğunu ve 25 yıldır Türk Dünyası’nı şehrimizde bir araya getirdiklerini ifade etti. Koyuncu, festivalin önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Bu yıl düzenleyeceğimiz Türk Boyları Kültür Şöleni'ne 20 ülkeden Türk boyları ve akraba toplulukları grupları folklor gösterileri yapacak. Yıllardır tüm dünyadaki Türk boylarını bir araya getirerek, kültür, gelenekgörenek ve folklor alanında bir köprü oluşturma anlayışıdır YAFEM. Çoğumuzun bildiği gibi belki de bilmediği gibi sadece folklor gösterilerinden ibaret değildir. YAFEM Türk Boyları Şöleni, bu yıl 16. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması 15 ülkeden ve Türkiye’den gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirilecek. Yine her yıl olduğu gibi Türk dünyasına gönül vermiş gazeteciler, Türk dünyasının dertleri ile dertlenecek, bileşecek, görüşecek, anlaşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yalova’da yapılan Türk Boyları Kültür Şöleni ve Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması etkinliklerinin Türk dünyası için ne kadar önemli olduğuna yakinen şahitlik edeceğiz.”

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