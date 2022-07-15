Protokolden 15 Temmuz şehidi Murat Demirci’nin ailesine ziyaret

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Yalova'nın Çınarcık Kaymakam Vekili Mustafa Asım Alkan, 15 Temmuz şehidi Murat Demirci’nin ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Alkan, ilçe protokolüyle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Murat Demirci'nin Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere beldesinde yaşayan eşi Vildan Demirci'yi ziyaret etti. Ziyarette çiçek takdim edilen Vildan Demirci, 15 Temmuz darbe girişiminde TRT radyoevi önünde başından vurularak şehit düşen eşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından tereddüt etmeden sokağa çıktığını anlattı.

Ziyarete Belediye Başkan Numan Soyer, İlçe Emniyet Müdürü Eyyüp Mol, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Koçak ve Kocadere Muhtarı Volkan Varol da katıldı.

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