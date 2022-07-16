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Yalova’dan 6 ayda 262 milyon 971 bin dolar ihracat En fazla ihracat gemi ve yat sektöründe

İHA

Yalova’dan 6 ayda 262 milyon 971 bin dolar ihracat En fazla ihracat gemi ve yat sektöründe

Yalova’da 2022 yılının ilk 6 ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 azalarak 262 milyon 971 bin dolar oldu.
Yalova'da geçtiğimiz senenin ilk 6 aylık döneminde 340 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmişti. 2020’nin aynı döneminde yapılan ihracat ise 262 milyon 971 bin dolara düştü. Türkiye’nin en küçük yüzölçümüne sahip ili olan Yalova 2022’nin ilk 6 ayda en çok ihracat yapan 29’uncu il oldu. Kentte aylara göre ihracat rakamlarına bakıldığında; Ocak'ta 6 milyon 422 bin dolar, Şubat'ta 35 bin 619 bin dolar, Mart'ta 39 milyon 794 bin dolar, Nisan'da 123 milyon 245 bin dolar, Mayıs'ta 43 milyon 908 bin dolar, Haziran'da ise 13 milyon 980 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Tersaneler ihracatı sırtladı
Yalova’da en çok ihracatı gemi ve yat sektörü gerçekleştirdi. Şehirdeki tersaneler 6 ayda 213 milyon 408 bin dolar ihracata ulaştı. Bu sektörü Kimyevi madde ve mamulleri 10 milyon 464 bin dolar ihracat ile takip etti. Madencilik sektörü 8 milyon 379 bin dolar, tekstil ise 5 milyon 363 bin dolar ihracat yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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