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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihin bilinen ilk hashtag sembolü kadınlara gelir kapısı olacak

İHA

Tarihin bilinen ilk hashtag sembolü kadınlara gelir kapısı olacak

Yalova’nın Altınova ilçesinde devam eden Çobankale arkeolojik kazılarında ortaya çıkan seramik buluntulardan olan tarihin bilinen ilk hashtag (#) sembolü kadınlara gelir kapısı olacak.
Çobankale arkeolojik kazılarında binlerce hassas fırça darbeleri ile ortaya çıkarılan binlerce yıllık seramik parçalar, usta ellerde puzzle parçası gibi aylar süren çalışmalar sonrası birleştiriliyor. İmitasyonları yapılan seramik uygulamaları Altınovalı kadınların ellerinde özel bir koleksiyon olarak geleceğe aktarılacak. Çobankale kazılarında 10. ve 12. yüzyıla ait farklı form, kompozisyon ve teknikle yapılan seramik buluntular kadınlar için gelir kaynağı olacak. Kadınlar seramiklerde tarihin bilinen en eski hashtag sembolünün aralarında bulunduğu motifleri seramiklere işleyecek.
Çobankale arkeolojik kazılarında zeuksippus ailesi seramikleri, beyaz hamurlu seramikler, astar boyalı seramikler ile kazıma, baskı ve boyama gibi farklı tekniklerle hazırlanan seramikler yeniden üretilecek.
Farklı seramik buluntuların yeniden üretilmesi için çalışmaların başladığını açıklayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bugün bile kullanılabilecek güzellikte ve estetikte olan seramikler, kadınlarımıza gelir, Altınova’mızın prestij kapısı olacak. Yıllardır büyük bir sabır, özveri ve titizlikle çalışan değerli hocalarımıza ve tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu tarihi eserlerin kadınlarımız tarafından üretilecek olmasından dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

Koleksiyonlar geleceğe taşınacak
10 ve 11. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Çobankale’de kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların dünya arkeoloji literatüründe ciddi yer almaya başladığına dikkati çeken Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ise şöyle konuştu:
“Kazı sırasında çıkartılan küçük buluntular, çok önemli veriler ortaya koydu. Tabii bunlar çok uzun soluklu çalışmalar. Puzzle gibi düşünün. Bunların eksik parçalarının tamamlanması, çıkan bütün seramikler içinde küçük parçaların bulunması çok uzun zaman gerektiren, sabır gerektiren çalışmalar. Bu konuda uzman ekip arkadaşlarımız var. Bunlar, sürekli çalışmalarını yapıyorlar, çizimlerini fotoğraflamasını tüm tekniğini yapıyorlar. Kazı alanındaki çalışmalar 45 ay, kazı evindeki çalışmalar ise yıl boyu sürüyor. Her zaman en büyük destekçimiz olan Başkan Dr. Metin Oral ve ekibimizin işbirliği ile bu tarihi koleksiyonların geleceğe taşınması ve kadınlara önemli bir alan açması çok heyecan verici. Bölgenin tarihi kimliğinin tanıtımı ve özellikle de kadınların çalışmalara katılımın sağlanması her anlamda çok değerli."
Seçkin, Doğu RomaSelçuklu mücadelesindeki etkinliği, I. Haçlı Seferi’nin püskürtülmesinde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki rolü nedeniyle Çobankale’nin Türk ve Dünya tarihi açısından önemli olaylara tanıklık ettiğini belirtti.

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