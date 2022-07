'Kare' sembollü Bizans seramikleri kadınların elinde yeniden hayat buluyor

Özgür YILDIZ/ALTINOVA (Yalova), (DHA)-YALOVA´nın Altınova ilçesinde devam eden Çobankale arkeolojik kazılarında ortaya çıkan, 10 ve 12´nci yüzyıla ait farklı form, kompozisyon ve teknikle yapılan seramik buluntular kadınlara gelir kapısı olacak. Sosyal medyada 'hastag'leri etiketlemek için kullanılan kare (#) sembolünün de yer aldığı farklı seramik buluntuların yeniden üretilmesi için çalışmalar başlarken, kadınlar tarafından imitasyonları yapılan seramik uygulamaları özel bir koleksiyon olarak geleceğe aktarılacak.

Çobankale arkeolojik kazıları, Altınova Belediyesi´nin destekleri ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin´in kazı başkanlığında devam ediyor. Sosyal medyada 'hastag'leri etiketlemek için kullanılan 'kare' sembolü başta olmak üzere her yıl yeni bulguların ortaya çıktığı Çobankale arkeolojik kazılarında Zeuksippus Ailesi Seramikleri, Beyaz Hamurlu Seramikler, Astar Boyalı Seramikler ile kazıma, baskı ve boyama gibi farklı tekniklerle hazırlanan seramikler yeniden üretilecek. Kazılarda ortaya çıkarılan binlerce yıllık seramik parçalar, puzzle gibi aylar süren çalışmalar sonrası birleştiriliyor. Seramik uygulamaların imitasyonları ise kadınlar tarafından yapılıyor. Üretilen seramiklerden özel bir koleksiyon oluşturulacak. Kadınlar, tarihin bilinen en eski hashtag sembolünün aralarında bulunduğu motifleri seramiklere işleyecek.

Çalışmaların sonuçlarının kısa süre sonra ortaya çıkacağını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Yıllardır büyük bir sabır, özveri ve titizlikle çalışan değerli hocalarımıza ve tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu tarihi eserlerin kadınlarımız tarafından üretilecek olmasından dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

`BÜYÜK BİR EMEK VE SABIR GEREKTİREN ÇALIŞMA´

10 ve 12´nci yüzyılda inşa edildiği düşünülen Çobankale´de kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların dünya arkeoloji literatüründe ciddi yer almaya başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Selçuk Seçkin ise şunları söyledi:

"Kazı sırasında çıkartılan küçük buluntular, çok önemli veriler ortaya koydu. Tabii bunlar çok uzun soluklu çalışmalar. Puzzle gibi düşünün. Bunların eksik parçalarının tamamlanması, çıkan bütün seramikler içinde küçük parçaların bulunması çok uzun zaman gerektiren, sabır gerektiren çalışmalar. Bu konuda uzman ekip arkadaşlarımız var. Bunlar, sürekli çalışmalarını yapıyorlar, çizimlerini fotoğraflamasını tüm tekniğini yapıyorlar. Kazı alanındaki çalışmalar 4-5 ay, kazı evindeki çalışmalar ise yıl boyu sürüyor. Her zaman en büyük destekçimiz olan Başkan Dr. Metin Oral ve ekibimizin iş birliği ile bu tarihi koleksiyonların geleceğe taşınması ve kadınlara önemli bir alan açması çok heyecan verici. Bölgenin tarihi kimliğinin tanıtımı ve özellikle de kadınların çalışmalara katılımın sağlanması her anlamda çok değerli."

Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Doğu Roma-Selçuklu mücadelesindeki etkinliği, 1´inci Haçlı Seferi´nin püskürtülmesinde ve Osmanlı Devleti´nin kuruluş dönemindeki rolü nedeniyle Çobankale´nin Türk ve dünya tarihi açısından önemli olaylara tanıklık ettiğini de sözlerine ekledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ

2022-07-18 14:56:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.