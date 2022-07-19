Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlanıyor

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle kentte tören düzenlendi.

Yalova’nın 19 Temmuz 1921 yılında gerçekleşen şanlı mücadele ile düşman işgalinden kurtarılmasının 101. yıldönümü şehirde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programda Atatürk heykeline Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Programa AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.