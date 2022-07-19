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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova sahilinde yosun temizliği

İHA

Yalova sahilinde yosun temizliği

Yalova Belediyesi ekipleri Gazipaşa Caddesi üzerinde sahil kesiminde yosun temizleme çalışması gerçekleştiriyor.
Belirli periyodlar halinde Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Akasya Plajı ve diğer sahil kısımlarında temizliklerini sürdüren ekipler, kepçe ve temizlik makinelerin giremediği kayalık alanlarda ise detaylı temizlik çalışması yapıyor.
Çalışmalar hakkında bilgiler veren belediye yetkilileri, “Özellikle yaz aylarında artan yosunlar, ekiplerimiz tarafından belirlenen programlar çerçevesinde kepçe ve temizlik makineleriyle temizleniyor. Ulaşılması güç olan ve özellikle kayalık olan bölgelere ise temizlik ekiplerimiz detaylı temizlik yaparak bu bölgeleri yosunlardan arındırıyor” dedi.

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