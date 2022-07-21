Çalıntı otomobildeki 2 şüpheli, 30 kilometrelik takiple yakalandı

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Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'da çalıntı otomobille polisten kaçan 2 şüpheli, 30 kilometrelik takibin ardından yakalanıp, gözaltına alındı.

Osmangazi Köprüsü Yalova Gişeleri çıkışında 34 RG 2837 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. (40), polisin `dur´ ihtarına uymadı. Polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Ekipler, 30 kilometrelik takibin ardından Kazım Patıl Caddesi´nde otomobili durdurdu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan S.D. ile E.B. (38), kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobildeki aramada farklı araçlara ait plakalar bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-07-21 10:26:53



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