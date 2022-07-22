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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da çayır tırtılı ile dronlu mücadele

İHA

Yalova’da çayır tırtılı ile dronlu mücadele

Yalova’da ayçiçeği tarlalarında ürünlere zarar veren çayır tırtılı ile dron ile ilaçlama yapılarak mücadele veriliyor.
Ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Trakya’da başlayan çayır tırtılı istilası, Yalova’ya kadar geldi. Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çayır tırtılı ile mücadele için düğmeye basarak bulaşık ayçiçeği alanlarında dron ile ilaçlama yaptırıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen başvurular üzerine dron firmalarıyla görüşülerek anlaşma sağlandı. Firma Yalova’da üç ekibiyle çalışma gerçekleştiriyor.
Yalova köylerindeki 3 bin 605 dekarlık ayçiçeği ekim alanlarının bayram öncesi ve bayram süresince yapılan çalışmalarda ilk etapta tespit edilen 500 dekarlık alanda ilk gün yapılan dron ilaçlamasından olumlu etki alındı. Bunun üzerine ertesi gün de 465 dekar bulaşık alanın dron ile ilaçlanmasına devam edildi.

“Erken fark ettik”
Ekipler son olarak Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Bu yıl yaklaşık 600 dönüm tarlada ayçiçeği üretimi yapan çiftçi Hikmet Türker, Türkiye genelinde olduğu gibi kendilerinin de çayır tırtılı nedeniyle sıkıntı yaşandığını ifade etti. Zararlıyı erken fark ettiklerini belirten Türker, “Zaten kontrollerimizi 23 günde bir yapıyorduk. Ayçiçeğine tırtılın geldiğini fark ettik. Dron şirketiyle görüştük. Geldiler bizim buraya sağ olsunlar. İlaçlamamızı yapıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak, ne kadar faydasını göreceğiz. İyi sonuç bekliyoruz, hakkımızda hayırlısı. Bunu traktörle çiğneyip çiçeğe zarar vermek için böyle bir yol seçtik. Dron ile ilaç attırmaya karar verdik. Komşu köylerdeki arkadaşlarımız da atacaklar. Sıra bekliyorlar” diye konuştu.

Dron firması taleplere yetişemiyor
Zirai ilaçlama dron operatörü Gaffar Çalık ilk olarak Trakya bölgesinde, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de çalışma yaptıklarını anlattı. Gelen talep üzerine Yalova’da çalıştıklarını söyleyen Çalık, “Şu anda talep çok fazla. Yetişemiyoruz. Çünkü zirai dron ile yapılan ilaçlamanın etkisini çiftçiler gördü. Çiftçi zirai ilaçlama yapıldığı zaman ürün kaybetmiyor. Havadan ilaçlamalarda ürün kaybı yaşanmıyor. Kısa zamanda ilaçlama oluyor. Bu sistem aynı zamanda yüzde 35 ilaç, yüzde 90 oranında da su tasarrufu sağlıyor. 1 dekara 1 litre ilaç su karışımı kullanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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