Okul binasına giren tilki, yakalanıp, doğaya salındı

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Özgür YILDIZ/ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)YALOVA´da girdiği okulda çıkışı bulamayınca mahsur kalan tilki, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya salındı.

Çiftlikköy ilçesindeki Şehit Teğmen Talha Bahadır Ortaokulu binasının içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik görevlisi kontrol etmek için içeri girdi. Bu sırada güvenlik görevlisi, tilkiyle karşılaştı. Tilki tuvalete kaçarken, güvenlik görevlisi itfaiyeye haber verdi.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, tuvaletteki tilkiyi yakalayarak, doğaya saldı. Ekipler, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ

2022-07-22 17:54:34



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