YAFEM 25. Türk Boyları Şöleni kapanış galasıyla sona erdi

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Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 25. Türk Boyları Şöleni’nin kapanış gala gecesiyle sona erdi.

Dünyanın dört bir yanından Türk topluluklarının katıldığı Türk Boyları Şöleni’nin kapanış galası Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Gecede ev sahibi YAFEM ekiplerinin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Kırgızistan, Bosna Hersek, Özbekistan, İran, Kabardey, Karaçay Çerkes, Kuzey Osetya, Rusya Astrahan, Kazakistan, Saha Yakut, Çeçenistan ve Dağıstan’dan halk oyunları ekipleri gösteriler sahneledi. Halk oyunu ekiplerinin gösterileri büyük beğeni ile izlendi.

Gece Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, YAFEM Başkanı Özer Koyuncu da katıldı.

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