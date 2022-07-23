Çınarcık’ta “Karadeniz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen Karadeniz Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Çınarcık Hasanbaba Mesire alanında yapılan şenliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte YAFEM 25. Türk Boyları Şöleni’ne katılan halk oyunu ekipleri gösteriler sahneledi. Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar’ın açılış konuşmasının ardından AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükmüş, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten ve MHP MYK üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu konuşmalar yaptı.

Çınarcık Genç Karadenizliler Derneğinin organize etkiği şenliklerde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

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