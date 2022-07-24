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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk dünyası siyasetçileri buluştu

İHA

Türk dünyası siyasetçileri buluştu

YAFEM 25. Türk Boyları Kültür Şöleni organizasyonunda, YAFEM 1. Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması gerçekleştirildi.
Yalova Folklor Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor Kulübü Derneği (YAFEM) 25. Türk Boyları Kültür Şöleni organizasyonunda, YAFEM 1. Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması gerçekleştirildi.

Birincisi düzenlendi
Oturum Başkanlığını Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral’ın yaptığı YAFEM 1. Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması Yalova Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dünyanın her yerinden katılım
Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması’na; Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Bosna Hersek, Özbekistan, İran Türkleri, Irak Türkmenleri, Kabardey, KaraçayÇerkez, Kuzey Osetyavladi Kazkaz, Arstrahan F.R, Kazakistan, SahaYakut, Çeçenistan, Dağıstan ve Dünya Türkistan Derneği temsilcileri katıldı.

“Binlerce yıllık ortak geçmiş”
TDBB’nin dünyanın en büyük yerel yönetim birliklerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Dr. Metin Oral, "Tüm kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Kökleri, binlerce yıllık ortak geçmişe dayalı bir güçten bahsetmekteyiz. Karşımızda aradan geçen onca zamana ve yaşanan nice badirelere rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler, aynı gönül bağı etrafında buluşan toplumlar gerçeği var. Bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün çevremizde olup bitenden ibret alarak hareket etmeliyiz. TDBB olarak, bugüne kadar gerek şehirlerimizi gerekse bölgemizi kalkındırmak, tüm üye ülkelerle işbirliği ve dayanışmayı artırmak, bölge halklarıyla aramızdaki kardeşlik hukukunu pekiştirmek adına önemli çalışmalar kaydettik. Bugüne eğitimden dayanışmaya, kültürden sanata birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bundan sonra da şehirlerimize, ülkelerimize ve bölgemize verdiğimiz katkılarla kültür ve medeniyet coğrafyamızı daha ileri seviyelere taşımaya devam edeceğiz" dedi.

“Cumhurbaşkanımızın önderliğinde”
"Türkiye olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihte olduğu gibi gölgesi sınırlarının ötesine uzanan, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldik" diyen Oral, şöyle devam etti:
"Artık çok geniş bir coğrafyayı bağrımızda taşıyor, nerede mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç varsa yardımına koşuyoruz. Türk dünyasından gelen misafirleri ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gerçekleştirilen kültür şöleni, Türk dünyasıyla sıcak ve samimi ilişkiler kurulmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu şöleni bizlere kazandıran YAFEM’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 25. Türk Boyları Kültür Şöleni etkinlikleri katılan tüm ekipleri kutluyor, ülkelerindeki dost ve kardeşlerimize selamlarımızı iletiyorum."

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