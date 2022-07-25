Prof. Dr Vefik Arıca: “Risk grubunda 1 doz tekrar aşı olunmasında fayda var”

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Risk grubunda özellikle son 3 ay içinde koronavirüs geçirmemiş olanlarda 1 doz tekrar aşı olmasında fayda var” dedi.

Prof. Dr. Arıca, son dönemde artan koronavirüs (Kovid19) vakalarında artış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Arıca, koronavirüsün son 2 yılda dünyayı önemli bir şekilde etkilediğini anlattı. Son 6 ayda genel bir rahatlama olmasına rağmen son aylarda pozitif vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Arıca, “Bizim üzerimize düşen görev, maskeyi her yerde kullanmasak da riskli bölgelerde tekrar kullanabiliriz. Riskli olan bölgeler, kapalı alanlar, özellikle hastanelere girdiğimiz zamanlarda, yakın temasta olacağımız durumlarda maskeyi tekrar aralıklı olarak takabiliriz” dedi.

Kuruculuğu yüzde 70 ile yüzde 93 aralığında

Korovirüsten koruyan en önemli aktörün aşı olduğuna dikkati çeken Arıca, risk grubunda olan 50 yaşın üzerin ve kronik hastalıkları olanlarda aşının yeniden gündeme geldiğini söyledi. Risk grubu için aşının önemine vurgu yapan Arıca, “Risk grubunda özellikle son 3 ay içinde koronavirüs geçirmemiş olanlarda 1 doz tekrar aşı olmasında fayda var. Zaten 50 yaş üzerindeki risk grubunda, bu aşı tekrar tanımlandı. Bu aşının tek doz olması gerekiyor. Zorunlu değil ama olunduğu zaman kuruculuğu yüzde 70 ile yüzde 93 aralığında değiştiği bilinmektedir. Özellikle Turkovac aşısı şu anda Türkiye’de en etkin gözüken aşılardan birisi. Sayın Sağlık Bakanı’mızın da dediği gibi tek doz Turkovac aşısı risk gruplarında 50 yaş üzerinde, kronik rahatsızlığı olanlarda, sık hastalananlarda, eğer bu hastalığı son 3 ay içinde geçirmemiş ise aşı olmalarında fayda var” diye konuştu.

“Hibrit yani çapraz aşılama daha etkin”

Vatandaşlardan sıkça hangi aşıyı olmaları yönünde sorular geldiğini anlatan Arıca, şöyle konuştu:

“Halktan, ‘Biontech olduk, yeniden Biontech mi olalım?’, ‘Yoksa her defasında farklı aşı mı olalım?’ gibi sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Hibrit tabir ettiğimiz çapraz aşılamanın çok daha etkin olduğuna dair ciddi yayınlar var ama bunlara isteğe bağlı kalmış bir durum. Eğer siz Biontech oldunuz çok ağır geçirdiniz Sinovac olabilirsiniz. Yerli ve milli, Türkiye’de üretilen bir aşı olmak istiyorsanız Turkovac aşısı da yapabilirsiniz. Hibrit, çapraz aşılama etkin olduğuna dair çalışmalar daha üst düzeyde.”

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