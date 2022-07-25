Yalova’da Türk Sanat Müziği rüzgarı

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Yalova Belediyesi Nevbahar Türk Sanat Müziği Topluğu tarafından verilen konser büyük beğeni topladı.

Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserde sahne alan topluluk üyeleri birbirinden güzel Türk sanat müziği şarkılarını Yalovalılar için seslendirdi. Haluk Çelik şefliğinde yapılan konserin konuğu ise TRT Ses Sanatçısı Nusret Yılmaz oldu.

Kulakların pasının silindiği konser yaklaşık 2 saat sürdü. Koru sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

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