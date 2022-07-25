İpek koza el ürünleri sergisi beğeni topladı

4 gün kapılarını ziyaretçilerine açan İpek Koza El Ürünleri Kursu Sergisi büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan 16 öğrencinin çalışmalarının yer aldığı sergi Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe’de görücüye çıktı. 4 gün açık kalan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kurs eğitmeni ve geleneksel el sanatları usta öğreticisi Meral Evcin Özdemir, “Bu sene 16 öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerde 13 belge almaya hak kazandı. Bu sene nakışları da ipek kozasına kattık. Tablolarımızda nakış ile ipek kozalarını işledik, boyutlandırdık. Güncel ihtiyaçlara cevap verecek ürünler haline getirdik ki bu sanatı öğrenen öğrencilerimiz kendilerine ekonomik katkı da sağlayabilsinler. Başarılı bir kurs dönemi geçirdiğimize inanıyorum” diye konuştu.

Özdemir, ziyaretçilerin olumlu görüşlerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Özdemir, bu yıl icazet alan bir öğrencisinin de ipek kozası işleme ustası olduğunu sözlerine ekledi.

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