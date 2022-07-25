Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu

Özgür YILDIZ/ALTINOVA (Yalova), (DHA)YALOVA´nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan Cahit Turhan´ın (42) cesedi, 22 gün sonra 5 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı sahili açıklarında bulundu.
Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan, 3 Temmuz´da zıpkınla balık avlamak için Cumhuriyet Mahallesi´ndeki evinden çıktı. Tersanede kaynakçılık yapan Turhan´ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, sahil şeridindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden Turhan´ın 06.30 sıralarında Tersaneler Bölgesi Hersek İskelesi´nden denize girdiği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan aramakurtarma çalışmasından sonuç alınamadı.
Tavşanlı sahili açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan ekipler, bölgeye gitti. Denizden çıkarılan cesedin Cahit Turhan´a ait olduğu belirlendi. Denize girdiği noktaya 5 kilometre mesafede bulunan Turhan´ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ
2022-07-25 16:06:48
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