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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oral, Türk Dünyası temsilcilerini ağırladı

İHA

Oral, Türk Dünyası temsilcilerini ağırladı

Yalova Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, Türk Dünyasından misafirleri Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde ağırladı.
Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, Türk Dünyasından misafirleri Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde ağırladı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Folklor Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor Kulübü Derneği (YAFEM) 25. Türk Boyları Kültür Şöleni çerçevesinde Yalova’da bulunan Türk Dünyası heyetlerini Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde ağırladı. Programa AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da katıldı.
Başkan Oral, Türk Dünyası’ndan gelen misafirlerini birlikte ilk olarak, Altınova'nın önemli markası Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinin kafe, restoran bölümü olan Coffee Chefs Lounge’da kahvaltıda ağırladı. Kahvaltının ardından Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek Başkan Oral ve ilgililerden bilgi alan misafirler, bitkileri tek tek incelediler. Bahçe içerindeki satış mağazasını da gezen misafirlere Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde üretilen bitkilerden elde edilen çaylardan ikram edildi.
Hersek Lagünündeki programa; YAFEM25. Türk Boyları Kültür Şöleni çerçevesinde Yalova’da bulunan Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Bosna Hersek, Özbekistan, İran Türkleri, Irak Türkmenleri, Kabardey, KaraçayÇerkez, Kuzey Osetyavladi Kazkaz, Arstrahan F.R, Kazakistan, SahaYakut, Çeçenistan, Dağıstan ve Dünya Türkistan Derneği temsilcileri katıldı.
Yabancı konuklar, Hersek lagününe hayran kaldıklarını dile getirdi.

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