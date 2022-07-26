Göç etmeyen flamingolar yaz aylarını da Hersek Lagünü’nde geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göç etmeyen flamingolar yaz aylarını da Hersek Lagünü’nde geçiriyor

İHA

Göç etmeyen flamingolar yaz aylarını da Hersek Lagünü’nde geçiriyor

Kış aylarında Hersek Lagünü'nde gelen flamingolar bu yıl göç etmeyerek yaz aylarını da lagünde geçirmeye başladı. Yaşanan gelişme bölgenin değerine değer katarken lagünde üreme oranlarında da artış yaşattı.
Kış aylarını Hersek Lagünü’ne geçiren flamingolar kışın sonuna doğru göç yolculuğuna başlıyordu. Bu yıl göç etmeyen flamingolar yaz aylarını da lagünde geçirmeye başladı. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, Hersek Lagünündeki son gelişmeleri değerlendirdi. Flamingoların son birkaç yıldır yaz aylarında da lagünde kaldığını ifade eden Bülbül, “2010’lu yıllar ve öncesinde flamingolar kış sonrası lagünde kalmayıp göç ediyorlardı. Son birkaç yıldır yüzlerce flamingo alanımızdan ayrılmayarak yaz aylarını da artık Hersek Lagününde geçiyor. Buna neden olarak lagünün besin zenginliğini ve hassasiyetle korunmasını söyleyebiliriz. Ayrıca zaman zaman iç bölgelerdeki kuraklık nedeniyle sulak alanların kuruması da flamingo alanımızı tercih etmelerine neden oluyor. Altınova Belediyesi olarak yaptığımız son kuş gözlemi çalışmasında flamingoların sayısını 250 olarak tespit ettik. Bu da yaz aylarında şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Flamingoların yanında yeşilbaş ördek, gri balıkçıl, poyrazkuşu, küçük sumru, kara kızılbacak, bahri sayı olarak yaz aylarında alana değer katan diğer türler oldular” diye konuştu.
“Lagünde üreme arttı”
Bülbül, 246 kuş türünün gözlemlendiği Hersek Lagününde yaklaşık 40 kuş türünün yaz aylarında ürediğini anlattı. Üreme oranlarında yaşanan artışa dikkati çeken Bülbül, “Hersek Lagününe önemli kuş alanı (ÖKA) özelliği kazandıran karagagalı sumru türü ilk kez bu yıl 25 çiftten fazla alanda üremiştir. Bu güzel sonuçlar Altınova Belediyesi olarak hassasiyetle yapılan koruma kollama ve eğitim çalışmalarının ne denli doğru olduğunu göstermektedir” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst Termal’de sergileniyor
YEREL HABERLER Atatürk’ün poz vererek yaptırdığı tarihi büst ...
Oral, Türk Dünyası temsilcilerini ağırladı
YEREL HABERLER Oral, Türk Dünyası temsilcilerini ağırladı
Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu
YEREL HABERLER Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 ...
İpek koza el ürünleri sergisi beğeni topladı
YEREL HABERLER İpek koza el ürünleri sergisi beğeni topladı
Zıpkınla balık avı sonu oldu
YEREL HABERLER Zıpkınla balık avı sonu oldu
AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan 'PlayStation' turnuvası
YEREL HABERLER AK Parti Yalova İl Başkanlığı’ndan 'PlayStation' ...
Yalova’da Türk Sanat Müziği rüzgarı
YEREL HABERLER Yalova’da Türk Sanat Müziği rüzgarı
Prof. Dr Vefik Arıca: “Risk grubunda 1 doz tekrar aşı olunmasında fayda var”
YEREL HABERLER Prof. Dr Vefik Arıca: “Risk grubunda 1 doz tekrar aşı ...
Türk Dünyası Altınova’da buluştu
YEREL HABERLER Türk Dünyası Altınova’da buluştu
Altınova Yaz Spor Akademisi başladı
YEREL HABERLER Altınova Yaz Spor Akademisi başladı
Türk dünyası siyasetçileri buluştu
YEREL HABERLER Türk dünyası siyasetçileri buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.