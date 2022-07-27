Yalova’da kentsel dönüşüm için ilk bina yıkımı yapıldı

Yalova Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm için ilk bina yıkımı yapıldı.

Yalova Belediyesi’nin girişimleri sonucunda çözüm bekleyen kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Bağlarbaşı Mahallesi’nde TOKİ iş birliği ile 100 dönümlük alanda başlayacak olan dönüşüm için ilk bina yıkıldı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da yıkımı takip etti.

Bölgede eylül ayı içinde yıkım çalışmalarının tamamlanması ve güvenli konutların yapımına başlanması hedefleniyor.

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