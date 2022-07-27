Yalova Kuzey Kafkas Derneği tarafından düzenlenen 18. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
Gazipaşa Caddesi'ndeki korteje Türkiye'den Kafkas Dans ekibinin yanı sıra Adigey Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Osetya Cumhuriyeti'nden dans grupları katıldı. 250 dansçının katıldığı festival çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından ekipler Gazipaşa Caddesi'nde bulunan mini açık hava tiyatrosunda gösteriler gerçekleştirdi.
Festival 30 Temmuz Cumartesi günü Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek galayla sona erecek.
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