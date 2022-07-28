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Yalova Makine İhtisas OSB’de 3’üncü fabrikanın temeli atıldı

İHA

Yalova Makine İhtisas OSB’de 3’üncü fabrikanın temeli atıldı

Yüzlerce fabrikada onbinlerce kişinin istihdamının sağlanacağı Yalova Makine Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim tesislerinin temelleri atılmaya devam ediyor.
Tamamlandığında 320 fabrikanın faaliyet göstereceği ve 25 bin kişinin istihdamının sağlanacağı Yalova Makine OSB’nin 1. Etap çalışmaları çerçevesinde üçüncü üretim tesisinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Eska Metal tesislerinin temel atma töreninde konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, yılsonunda kadar 1015 günde bir fabrika temeli atacaklarını söyledi. Yıl sonuna kadar 20’ye yakın tesisin temel atmasının tamamlanacağını söyleyen Özdemir, sadece fabrika tesisleri yapmadıklarını yaşam alanı da oluşturduklarını kaydetti.
Yalova Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını hatırlatan Direnç Özdemir, “Eylül veya ekim ayı itibariyle Yalova Üniversitemizin Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin temelini burada atıyor olacağız. Diğer taraftan bakanlık hibesi almış olan meslek eğitim merkezimizin temelini eylül ayında hep birlikte inşallah atıyoruz” diye konuştu.
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Test ve Kalibrasyon Merkezinin temelini eylül veya ekim ayı içinde atacaklarını anlatan OSB Başkanı Özdemir, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Türkiye’de yapmış olduğu sanayinin dijital dönüşümü çalışmasında Türkiye’de belirlenen 4 OSB’den birisi olduklarını da sözlerine ekledi.

“Küresel bir oyuncu olacak”
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise temel atmaların ekonomiye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Büyükgümüş, OSB’de yerli teknolojilerin geliştirilecek olmasının önemine dikkati çekerek, “Yalova Makine OSB yüksek katma değeri elde etmesi bakımından küresel bir oyuncu olacak. Biz ortaya çıkacak küresel değeri ilk adımlarında temel atma törenlerinde bir aradayız” diye konuştu.

Firma istihdamını yüzde 50 artıracak
Eska Metal Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpdoğan ise hali hazırda 400 kişiye istihdam sağlayan firmalarının 20 ülkeye ihracat yaptığını kaydetti. Toplamda 15 bin metrekare alanda yeni tesis yaptıklarını ifade eden Alpdoğan, “Bu yatırımımız ile istihdam sayımızı yüzde 50 artırmayı, ihracatımızı da yıllık ortalama 2530 milyon dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz” dedi.
Konuşmaların ardından dualar okundu. Fabrikanın temelini atan butona il protokolü hep birlikte bastı.
Törene Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve kurum müdürleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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