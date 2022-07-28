Yalova’da virajı alamayan kamyonet devrildi

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Yalova’da virajı alamayarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalovaİzmit kara yolunda seyreden 06 AP 2827 plakalı kamyonet Yalova Hastanesi kavşağından giriş yaptı. Kavşakta virajı alamayan kamyonet yan devrildi. Kazada yaralanan sürücü bölge gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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