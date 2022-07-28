Yalova’da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu

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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy ile Çukurköy arasında seyreden saman yüklü kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede tüm araca yayılan yangına Çiftlikköy Belediyesi ve Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çevredeki yeşil alana da yayılan yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangından yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

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