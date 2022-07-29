Yalova Belediyesi 3 yeni araç aldı

Yalova Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne 3 yeni araç alındı.

Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un göreve başlamasının ardından toplamda 40 araç belediye filosuna eklendi. Son olarak Yalova Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne 3 yeni araç daha alındı. Kendi öz kaynaklarını kullanarak veya hibe yoluyla birçok aracı envantere eklediğini Tutuk, “Yalova’da değişim devam ediyor diyerek araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Bizler göreve geldiğimizde araçlar kiralanıyordu. Kendi öz kaynaklarımızı ve hibe yoluyla birçok önemli aracı filomuza kazandırdık. Ayrıca da kiralama dönemine son verdik. Amacımız Yalova Belediyesi’ni dışa bağımlı tutmadan kendi öz kaynaklarıyla her türlü işi yapabilmesi. Çok şükür göreve geldiğimiz günden bu güne toplamda 40 aracı şehrimize kazandırdık. İhtiyaç duyulan ekipmanları müdürlüklerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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