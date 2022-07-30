Yalova Belediyesi’nde sokak hayvanlarına aşı ve parazit ilacı uygulaması

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Yalova Belediyesi, sokak hayvanları için yaz ayı başında uygulanan kuduz aşısı ve paraziter ilaç uygulamalarının düzenli kontrollerini yapıyor.

Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan köpeklere paraz ilaç uygulamaları Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi tarafından köpeklere yapıldı. İç ve dış parazitlere karşı ekiplerin gerekli tüm tedbirleri aldığı kaydedildi. Düzenli yapılan uygulama sayesinde vatandaşlar köpeklerden insanlara bulaşabilecek (zoonoz) parazit ve parazit kaynaklı hastalıklara karşı korunuyor.

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