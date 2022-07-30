Taksi kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

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Yalova’da taksinin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalovaİzmit karayolunda meydana gelen kazada, Hasan Çakır yönetimindeki 77 T 0028 plakalı taksi, önünde seyreden Serkan Özdoğan yönetimindeki 34 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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