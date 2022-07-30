Altınova’da müzik ziyafeti başladı

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Altınova Belediyesi 15. Kültür Festivali çerçevesinde düzenlenen halk konserinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması çerçevesinde bu yıl 15’inci kez düzenlenen Kültür Buluşmasının ilk günü renkli görüntülere sahne oluyor. Altınova Belediyesi 15. Kültür Festivali’nin ilk gününde İbrahim Güzelses, Volkan Arslan, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut sahne aldı. Sanatçılar söyledikleri bir birinden güzel eserlerle vatandaşlara unutulmaz gir gece yaşattı. Müzisyenler sahne performansıyla tam not aldı.

Konser sonunda Altınova belediye Başkanı Metin Oral, sanatçılara, ‘Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’ çiçek ve plaket verdi.

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