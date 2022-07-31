15. Kültür Festivali’ne Simge ve Emre Kaya damga vurdu

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kültür Festivali’nin ikinci gününde konser veren ünlü sanatçılar Simge Sağın ve Emre Kaya hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Altınova Belediyesi 15. Kültür Festivali’nin ikinci gününde de Hersek sahili renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan davetliler, Altınova Belediyesi Hanımeli Doğal Ürünler Çarşısı ve tarihi etnografik sergisini gezerken, çocuklar da oyun parkurlarında doyasıya eğlendiler. Gece ise düzenlenen konserde Emre Kaya sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Emre Kaya’ya Altınova Belediye Başkanı Metin Oral 'doğa pasaportu' ve çiçek takdim etti.

Gecede sahne alan Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Simge de Yalovalılara unutamayacakları bir gece yaşattı. Konserde sevilen sanatçının hayranları şarkılara hep birlikte eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Simge, sahnede adeta devleşti. Kimi zaman şarkılarıyla dinleyicilere duygusal anlar yaşatan Simge, hareketli şarkılarıyla da konser meydanını dolduran binlerce kişi için eğlenceyi doruğa çıkardı. Başkan Oral, Simge’ye de konsere katılımından dolayı çiçek ve doğa pasaportu takdim etti.

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